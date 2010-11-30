Єврокомісія звинувачує Google у зловживаннях на ринку

Європейська комісія вирішила розпочати антимонопольне розслідування щодо звинувачень на адресу Google Inc. у зловживанні домінуючою позицією на ринку інтернет-пошуку з порушенням статті 102 Угоди про функціонування ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомляє сьогодні прес-служба Єврокомісії.

Розслідування розпочате після отримання низки скарг від постачальників послуг про неприхильне ставлення до їх послуг за результатами безкоштовного і спонсорського пошуку Google, а також про преференційне розміщення власних послуг Google.

Єврокомісія підкреслює, що початок розслідування не доводить наявності порушень.

Пошукова система Google надає два типи відображення результатів: безкоштовні результати, які також називаються «натуральними», «органічними» або «алгоритмічними», і рекламу третіх сторін, що відображається на початку списку результатів і на правому боці сторінки (так званий платний пошук або спонсорські посилання).

Єврокомісія розслідує, чи зловживає Google домінуючою позицією на ринку он-лайн пошуку, можливо, занижуючи рейтинг безкоштовного пошуку конкуруючих послуг, що пропонують, зокрема, користувачам такий зміст, як порівняння цін (так звані послуги вертикального пошуку).

Єврокомісія також перевірить звинувачення у заниженні Google «Балів якості» для спонсорських посилань конкуруючих послуг вертикального пошуку. «Бали якості» - один з чинників для визначення вартості оплати реклами рекламодавцями.

Крім того, Єврокомісія також зосередить увагу на звинуваченнях в ексклюзивних вимогах Google, що висуваються до партнерів, які забороняють їм розміщувати певні типи конкурентних рекламних оголошень на їх веб-сайтах.

Єврокомісія попередила Google про своє рішення, а також поінформувала про це антимонопольні органи країн - членів ЄС.