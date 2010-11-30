Газпром скасував знижку на газ для Білорусі

З наступного року Білорусь купуватиме російський газ за формулою відповідно до чинного контракту, без застосування знижувального коефіцієнта.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками робочої зустрічі голови правління компанії Олексія МІЛЛЕРА і першого заступника прем`єр-міністра Республіки Білорусь Володимира СЕМАШКА.

«На зустрічі було розглянуто плани роботи на 2011 рік. Зазначається, що ціна постачання визначатиметься за формулою, яка повністю відповідає чинному контракту», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що сторони підбили попередні підсумки співпраці в 2010 році.

Зокрема, йшлося про постачання і транзит газу, а також про діяльність спільної газотранспортної компанії ВАТ «Білтрансгаз».

У «Газпромі» нагадують, що 31 грудня 2006 року ВАТ «Газпром» і ВАТ «Білтрансгаз» підписали контракт на постачання і транзит газу в 2007-2011 роках. Документом, зокрема, була визначена формула ціни з 1 січня 2008 року (відповідає формулі ціни при постачаннях російського газу до Європи), а також знижувальні коефіцієнти ціни на 2008-2010 роки (0,67, 0,8 і 0,9 відповідно).

У травні 2007 року ВАТ «Газпром» і Державний комітет з майна Республіки Білорусь підписали договір купівлі-продажу 50% акцій ВАТ «Білтрансгаз» за 2,5 млрд. дол. рівними частками впродовж чотирьох років.

У 2010 році операція була завершена.