Wikileaks: Росія незадоволена зближенням України й Ізраїлю

21:03, 30 листопада 2010
Світ
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З конфіденційного звіту посла США

Серед опублікованих в інтернет-виданні WikiLeaks понад чверті мільйона дипломатичних американських донесень є конфіденційний звіт про зустріч російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова з його ізраїльським колегою Авігдором Ліберманом, де йшлося, зокрема, про Україну, повідомляє Радіо Свобода. Візит відбувався у червні минулого року.

У донесенні, що його надіслав посол США у Москві, на адресу державного департаменту у Вашингтоні, йшлося про обмін думками між керівниками зовнішньополітичних відомств Росії та Ізраїлю під час перебування у Москві Авігдора Лібермана.

Народжений в СРСР ізраїльський міністр спілкувався з Сергієм Лавровим російською мовою і приймали його як старого приятеля, хоча Ліберман вперше прибув до Москви, а погляди й політика двох урядів розходяться по багатьох питаннях. Зокрема, це стосується й українсько-ізраїльських взаємин.

Як випливає з дипломатичного американського звіту, опублікованому в інтернет-виданні WikiLeaks, Росія досить прохолодно ставиться до зближення Ізраїлю з Україною.

Коментатор газети The Washington Post Чарльз Краутхаммер, в інтерв’ю телемережі новин FoxNews, звернув увагу на те, що пан Лавров висловив незадоволення російського уряду тим, що Кремль вважає «історичним ревізіонізмом» з боку Ізраїлю. Йшлося про переоцінку подій радянської епохи і періоду Другої світової війни.

Переоцінка, на думку Лаврова, набула особливо гострого характеру у Східній Європі, а також в Ізраїлі. Цитую донесення щодо російської претензії: «Він (міністр Лавров) згадав про офіційне визнання Ізраїлем Голодомору. Це голод 1930-х років, що стався в Україні. Ліберман казав, що, визнаючи цю трагедію, Ізраїль не стверджував, що вона спричинена Росією, і не називав це актом геноциду». Тим не менше, розходження існує.

Щоправда, Лавров похвалив Ізраїль за те, що він продає Грузії озброєння виключно оборонного призначення, a не наступального. Він також висловив занепокоєння Москви з приводу військових маневрів Грузії за участю НАТО.

З інших питань документ виділяє надто обережну оцінку Росією іранської ядерної програми. За словами міністра Лаврова, «Росія не вірить в існування твердих доказів воєнного виміру ядерної програми Ірану». Він вважає, що ізраїльський удар по іранських ядерних об’єктах спричинив би нестабільність усього регіону і потік біженців на Кавказ. Ліберман відповів, що Ізраїлеві не йдеться про удар по Ірану, бо це може викликати «ланцюгову реакцію» на Близькому Сході.

 

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