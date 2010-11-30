Генсек ООН відзначає велику роль України у світі

Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун відзначає велику роль України у підтримці зусиль Об`єднаних Націй у вирішенні актуальних проблем, які на сучасному етапі постають перед світовим співтовариством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генсек ООН заявив сьогодні під час робочої зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ в Астані.

«Я дуже вдячний Вам за значну підтримку зусиль ООН», - підкреслив ПАН Гі Мун.

Він також підтвердив свою участь у міжнародній конференції, присвяченій 25-й річниці Чорнобильської катастрофи, яка відбудеться у квітні 2011 року у Києві під егідою ООН.

Зі свого боку, В.ЯНУКОВИЧ подякував генсеку ООН за підтримку цього заходу.

«Ваша участь буде важливою для України, адже ми готуємо до ухвалення низку рішень щодо зміцнення ядерної безпеки та нерозповсюдження ядерних матеріалів. І в контексті цих рішень важлива взаємодія України і ООН», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Під час зустрічі сторони також обговорили подальші можливі шляхи врегулювання Придністровського конфлікту у форматі «5+2» у зв’язку із завершенням парламентських виборів у Молдові.

Також під час зустрічі йшлося про участь України у миротворчих операціях під егідою ООН.