Екс-прем’єр Бельгії: місце України у ЄС, а не у Митному союзі

Європейські політики вважають, що майбутнє місце України у Європейському Союзі, а не у Митному союзі з Росією, Казахстаном і Білоруссю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні у Києві колишній прем’єр-міністр Бельгії, голова Альянсу лібералів та демократів за Європу у Європейському парламенті Гі ВЕРХОФСТАДТ.

«Європа дуже стурбована політичною еволюцією», - сказав Г.ВЕРХОФСТАДТ.

Він зазначив, що для входження України до Європейського Союзу дуже важливим є створення зони вільної торгівлі та лібералізація візового режиму між ЄС та Україною.

«Майбутнє України – в Європейському Союзі, в Європі», - наголосив Г.ВЕРХОФСТАДТ.

Він підкреслив, що перешкодами для шляху вступу України до ЄС є відсутність політичних та економічних реформ, недосконалість судової системи та проблеми зі свободою слова.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Президент України В.ЯНУКОВИЧ заявив про можливість вступу України до Митного союзу РФ, Білорусі і Казахстану.