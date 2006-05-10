Австрійська поліція пересяде на ”Порше-911”
10:45, 10 травня 2006Світ
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Цим автомобілем доганятимуть порушників швидкісного режиму
Австрійська дорожня поліція одержала у своє розпорядження перший автомобіль "Порше-911". Як повідомляють австрійські ЗМІ, його застосовуватимуть для переслідування порушників швидкісного режиму на автобанах спочатку в землі Нижня Австрія, а потім у Бургенланді.
Цим автомобілем із двигуном 325 кінських сил поліція користуватиметься до жовтня, а потім буде вирішено питання про масові закупівлі, передає РІА "Новости".
"Порше" вже були на "озброєнні" австрійської поліції в 50-х і 60-х роках.
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