Комуністи заявляють, що повернулися до влади

Демократична партія Молдови заперечує факт створення правлячої лівоцентристської коаліції з Партією комуністів.

Як заявив журналістам у Кишиневі почесний президент Демпартії, екс-голова парламенту Дмитро Дяков, угода про коаліцію між Демпартією і Партією комуністів Молдавії підписана не була, Демпартія ще має час, щоб зустрічатися і обговорювати різні варіанти.

Раніше екс-президент Молдови, голова Партії комуністів Володимир Воронін заявив, що в країні створена правляча лівоцентристська коаліція, до якої ввійшли Партія комуністів (ПКРМ) і Демократична партія.

Він зазначив, що домовленість про створення коаліції досягнута за підсумками його консультацій з лідером ДПМ Маріаном Лупу. В.Воронін наголосив, що в цілому дві партії мають у новому парламенті 57 депутатських мандатів, що дозволяє їм обрати голову парламенту, сформувати його керівні органи, а також затвердити новий уряд. Як зазначив В.Воронін, для обрання нового президента лівоцентристської коаліції не вистачає чотирьох голосів. За його словами, це технічно можна вирішити.

Зі свого боку, лідер Ліберально-демократичної партії, прем`єр-міністр країни Володимир Філат раніше заявив, що є "дуже великі" шанси на відновлення в новому парламенті нинішнього Альянсу за європейську інтеграцію. Таку заяву він зробив після зустрічі з лідерами Демократичної і Ліберальної партій, що входять до нинішнього правлячого альянсу і пройшли до нового парламенту. В.Філат наголосив, що більше 60% громадян Молдови на дострокових парламентських виборах 28 листопада підтримали реформи, які проводить нинішній коаліційний уряд.

За його словами, поки під час консультацій з партіями не йдеться про розподіл ключових посад у країні, і це питання не обговорюватиметься до узгодження принципів майбутнього альянсу. Він наголосив, що посади є тільки інструментами, які дозволяють виконувати зобов`язання перед громадянами.

До 101-місного парламенту Молдови пройшли чотири партії, нагадує РосБізнесКонсалтинг: Партія комуністів - 42 депутатських мандати, Ліберально-демократична партія - 32, Демократична партія - 15, Ліберальна партія - 12. Для формування уряду потрібна проста більшість, для обрання президента - 61 голос. Правляча коаліція має бути створена до 28 грудня - дати першого засідання нового парламенту.