США змушені припинити друк 100-доларових купюр

США вимушені тимчасово припинити друк 100-доларових купюр нового зразка, які передбачалося запустити в обіг в лютому 2010 року. Таке рішення, пише Лента.ру з посиланням на телеканал CNBC, було ухвалене через велику кількість браку під час друкування купюр.

Як розповіли CNBC офіційні особи, причетні до випуску нових 100 доларів, через викривлення друкованого аркуша на лицьовій стороні банкнот з`являються непродруковані смуги. За даними одного із співрозмовників телеканалу, такий дефект мають близько 30 відсотків всіх 100-доларових купюр, що зійшли з друкарського верстата. Причину появи браку поки встановити не вдалося.

Всього на моменту рішення про припинення друку нових 100-доларових купюр, розповів телеканалові інший співрозмовник, було виготовлено 1,1 мільярда банкнот. Скільки з них надруковані з браком, за його словами, поки не встановлено. Усі нові купюри, розповів він, відправлені до спеціального сховища, а фахівці терміново розробляють систему механічного сортування купюр з браком. Ручне сортування купюр, за його оцінками, забере від 20 до 30 років, механічне - близько року.

Витрати на виробництво однієї нової 100-доларової купюри нового зразка, за даними CNBC, становлять 12 центів - удвічі більше, ніж інших банкнот іншого номіналу. Таким чином, на друк 1,1 мільярда купюр, відправлених на карантин, витрачено вже близько 120 мільйонів доларів. Кількість бракованих купюр, а також витрати на їх виявлення і подальше знищення, поки оцінити не видається можливим, повідомляє CNBC.

100-доларову купюру нового зразка американська влада представила 21 квітня 2009 року. Тоді повідомлялося, що банкнота з новим дизайном і новими ступенями захисту, буде введена в обіг в лютому 2011 року. Проте 1 жовтня 2010 року Федеральна резервна система США повідомила, що введення в обіг нової купюри відкладається "через проблеми, що виниклі під час її друку", не пояснюючи ніяких подробиць.