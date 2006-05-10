Уночі Землю накриє магнітна буря

Найближчої ночі на Землі розпочнеться магнітна буря, причому триватиме вона протягом трьох днів. Причина підвищення геомагнітної активності — потужні процеси на поверхні Сонця, які породили високошвидкісні потоки частинок. І хоча учені говорять, що турбуватися не варто: буря не виявиться надзвичайно сильною, все-таки є сенс в найближчий день знизити фізичні навантаження.

Утро.ру