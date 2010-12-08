15 українців повернулися з російського рабства

15 українців, які перебували у рабстві у Росії, повернулися до України.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив т.в.о. генерального консула України у Ростові-на-Дону Ігор КОЧЕТОВ.

«15 громадян України, яких утримували на агропідприємстві «Артекс-Агро» на Кубані і використовували їх як рабів, звільнили і за сприяння консульства допомогли повернутись до України», - сказав І.КОЧЕТОВ.

За його словами, російська міліція вилучила паспорти цих громадян України у керівництва «Артекс-Агро», що дозволило їм повернутись додому.

Він зауважив, що ці події відбувались у першій половині листопада і більше звернень до консульства не було.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, начальник прес-служби МВС РФ по Південному федеральному округу Роман ЩЕКОТІН повідомив, що російська міліція звільнила на початку листопада громадян України, яких утримували на агропідприємстві «Артекс-Агро» і використовували їх як рабів. Водночас, він не зміг сказати скільки громадян України постраждало від цих протизаконних дій.