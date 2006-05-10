Саакашвілі погодився, що грузинське вино пити не треба

Президент Грузії Михайло Саакашвілі примусив членів уряду випити фальшиве грузинське вино, куплене в країнах Європи. Прийшовши на засідання уряду в середу, президент дістав з свого портфеля три пляшки з етикетками на грузинські і англійській мовах - "Кіндмареулі" з Болгарії, "Сванчкара" з Болгарії і "Хванджара" з Іспанії.

"Цими "шедеврами" повна наша ніша в супермаркетах країн Європи. Це я бачив своїми очима. Там з азартом купують грузинські вина, але тільки такого роду", - сказав президент і вказав на принесені зразки.

Саакашвілі відкрив одну з пляшок і попросиву міністра сільського господарства Михайла Свіміношивілі випити стакан "Хванджари" з Іспанії. Разом з міністром вино спробував і прем`єр-міністр Зураб Ногаїделі. Інші члени кабінету міністрів утрималися від дегустації.

"Це дешеве іспанське вино. Чому воно займає наше місце на ринку? Тому що міністерство сільського господарства і наші винороби сплять. В цей час розумні чехи, болгари, іспанці успішно освоюють наші ринки", - сказав Саакашвілі.

У своєму виступі глава держави звернувсяі до Росії і російською мовою сказав: "Ми чули, що в Росії закликають не пити грузинське вино. Грузинське вино не треба пити, його треба дегустувати. Пити треба горілку, самогон, а грузинське вино смакують і одержують задоволення", - сказав президент.

РІА "Новости"