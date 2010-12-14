Кадиров: жоден чеченець не протестуватиме в Росії

Глава Чеченської Республіки Рамзан КАДИРОВ заявляє, що чеченці не мають наміру брати участь у будь-яких масових акціях протесту на вулицях Москви та інших міст.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави і уряду Чеченської Республіки.

«Фальшивка, що гуляє в мережі, нібито підписана представниками кавказьких народів, – це плід фантазії провокаторів, які раніше вивели натовп погромників на Манежну площу», - заявив Р.КАДИРОВ.

За його словами, «жоден чеченець не вийде 15 грудня» на Європейську площу в Москві.

Глава Чеченської Республіки переконаний, що «явні і приховані вороги Росії намагаються заманити натовп радикально налаштованої молоді на площу «Європейська», навіваючи їй, що там планують акції представники кавказьких та інших діаспор».

Також, відповідаючи на запитання журналістів у Грозному, Р.КАДИРОВ назвав брехнею повідомлення про те, що «у бік Москви рухаються машини з молодими людьми із північнокавказьких регіонів».

«Головний рахунок за події на Манежній площі потрібно пред`явити провокаторам безладу... Так, молодчики, які били ні в чому не винних людей, які нападали на кавказців і вихідців з Азії, повинні відповісти за вчинене ними зло. Але головний тягар відповідальності має лягти на плечі тих, хто своїми бездумними гаслами привів їх на Манежну, спровокував до жорстокості й беззаконня», - підкреслив Р.КАДИРОВ.

На його думку, «ґрунт для такого соціального вибуху підготувала безвідповідальна опозиція».

«Касьяновим і нємцовим (Михайло КАСЬЯНОВ і Борис НЄМЦОВ - російські опозиційні політики - УНІАН) час заспокоїтися. Ми пам`ятаємо час, коли реальна влада була в їхніх руках, і ми знаємо, як вони нею розпорядилися. Вони підіграють силам, мета яких - ослаблення Росії. Це не конструктивна, здорова опозиція, яка піклується про благо народу і майбутнє Вітчизни, а прагнення будь-якою ціною викликати хаос у країні, домогтися масових заворушень, зростання протестних настроїв у суспільстві», - сказав Р.КАДИРОВ.

Як відомо, у російському Інтернеті були поширені повідомлення, що 15 грудня в Москві на Європейській площі біля Київського вокзалу зберуться кілька тисяч представників кавказьких республік на знак протесту проти заворушень, які відбулися минулої суботи на Манежній площі.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня у центрі Москви на Манежній площі російські націоналісти побили кількох вихідців із Кавказу й Середньої Азії. Пізніше відбулися зіткнення з ОМОНом. У результаті заворушень було затримано 65 осіб, госпіталізовані близько 30 осіб.