Відкривається саміт Євросоюзу
08:21, 16 грудня 2010Світ
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Головна тема - фінансові проблеми
У Брюсселі сьогодні відкривається дводенний саміт Європейського Союзу.
Головна тема для обговорень - фінансові проблеми низки країн єврозони, повідомляє Радіо «Свобода».
Крім Греції, яка вже одержує фінансову допомогу від Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду, й Ірландії, парламент якої напередодні схвалив отримання такої допомоги, серйозних труднощів зазнають Іспанія і Португалія.
Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ напередодні зустрічі лідерів ЄС висловила переконаність у стійкості євро та упевненість в тому, що Євросоюз зможе за необхідності допомогти будь-якій з держав, які входять до нього.
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