Відкривається саміт Євросоюзу

У Брюсселі сьогодні відкривається дводенний саміт Європейського Союзу.

Головна тема для обговорень - фінансові проблеми низки країн єврозони, повідомляє Радіо «Свобода».

Крім Греції, яка вже одержує фінансову допомогу від Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду, й Ірландії, парламент якої напередодні схвалив отримання такої допомоги, серйозних труднощів зазнають Іспанія і Португалія.

Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ напередодні зустрічі лідерів ЄС висловила переконаність у стійкості євро та упевненість в тому, що Євросоюз зможе за необхідності допомогти будь-якій з держав, які входять до нього.