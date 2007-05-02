Чехія і США починають переговори про розміщення радара системи ПРО

Чехія починає переговори зі США про розміщення радара системи протиракетної оборони (ПРО) 10 травня цього року, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на чеське інформагентство ЧТК.

Міністерство оборони і Міністерство закордонних справ Чехії починають офіційні переговори про можливе розміщення на території країни американського радара ПРО.

Спочатку планується обговорити угоду про врегулювання порядку перебування відповідних американських підрозділів на території Чехії.

Переговори проходитимуть в Міністерстві оборони Чехії.

На думку експертів, весь переговорний процес може зайняти декілька місяців.

Як повідомлялося, США планують розмістити елементи своєї системи ПРО в Польщі і Чехії, які вже дали на це згоду.

США створюють систему ПРО для захисту від можливого ракетного нападу з боку держав так званої "осі зла". До цих держав Вашингтон відносить, зокрема, Північну Корею та Іран.

Вартість будівництва європейської частини системи ПРО впродовж найближчих п`яти років оцінюється в 1,6 млрд. доларів.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня в ексклюзивному інтерв`ю американському виданню The Washington Times прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що стурбований планами США розмістити системи протиракетної оборони в Польщі і Чехії без обговорення з Росією і Україною.