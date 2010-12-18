13 офіцерів Піночета засуджені до тривалих ув’язнень у Франції

Суд у Франції заочно засудив до тривалих, включаючи довічні, термінів тюремного ув`язнення 13 колишніх чилійських офіцерів армії і розвідки за їх роль у вбивстві в 1970-х роках чотирьох французьких громадян, повідомляє Бі-бі-сі.

Серед засуджених - голова таємної поліції ДІНА Мануель Контрерас і тогочасний голова поліції Хуан Сепульведа.

Офіцери відмовилися приїхати на суд з Чилі. Проте родичі вбитих французів виразили задоволення тим, що правосуддя відбулося. Вони сумніваються, що Чилі видасть своїх громадян, проте і в такому разі, за словами адвоката сімей загиблих, "сама Чилі стане для них в`язницею, якщо вони перетнуть кордон - їх заарештують".