Ліміт на міграцію до Великобританії визнаний незаконним
02:29, 18 грудня 2010Світ
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Суд скасував рішення уряду
Високий суд у Лондоні визнав незаконним тимчасовий ліміт на кількість кваліфікованих мігрантів, що приїжджають до Великобританії з-за меж Євросоюзу, повідомляє Бі-бі-сі.
Він був запроваджений цього літа, щоб іноземці, знаючи про плани встановлення постійного ліміту, не поспішили прибути до Сполученого Королівства у великій кількості в пошуках роботи.
Проте судді визначили, що рішення уряду не мало належного парламентського обговорення й перевірки.
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