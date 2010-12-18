Ліміт на міграцію до Великобританії визнаний незаконним

Високий суд у Лондоні визнав незаконним тимчасовий ліміт на кількість кваліфікованих мігрантів, що приїжджають до Великобританії з-за меж Євросоюзу, повідомляє Бі-бі-сі.

Він був запроваджений цього літа, щоб іноземці, знаючи про плани встановлення постійного ліміту, не поспішили прибути до Сполученого Королівства у великій кількості в пошуках роботи.

Проте судді визначили, що рішення уряду не мало належного парламентського обговорення й перевірки.