У Білорусі міліція намагалася затримати одного з кандидатів у Президенти

У Білорусі міліція сьогодні вночі намагалася затримати одного з кандидатів у Президенти Віталія РИМАШЕВСЬКОГО.

Про це повідомляється на персональному сайті В.РИМАШЕВСЬКОГО.

За словами кандидата, близько 22.00 17 грудня його автомобіль, в якому також перебували дві його довірені особи - Денис САДОВСЬКИЙ і Дмитро ШУРХАЙ, заблокували "люди з автоматами і в штатському".

"Спочатку один співробітник ДАІ представився, сказав, що нібито машина припаркована не там, потім – що нібито це авто викрадене, хоча це авто Д.САДОВСЬКОГО, який був у машині. Заблокували з усіх боків машинами ДАІ, а також просто міліцейськими машинами, яких тут вісім. Приїхав автозак. Люди з автоматами навколо нас. Ніхто нам не представився. Я телефонував 102, жодної реакції", - розповів В.РИМАШЕВСЬКИЙ.

Кандидат також повідомив, що вони відмовилися вийти з машини на вимогу "цих людей".

За словами В.РИМАШЕВСЬКОГО, в автомобілі також були агітаційні плакати та інша агітпродукція.

Таким чином, кандидат у Президенти і двоє його довірених осіб були заблоковані машинами ДАІ більш як одну годину. Представники правоохоронних органів не відповідали на питання журналістів, які просили пояснити причини таких дій.

Кандидатові в Президенти вдалося вирватися з блокади машин ДАІ через півтори години. Все це відбувалося неподалік від центру Мінська, на очах у звичайних перехожих та інших учасників дорожнього руху.

"Крім як клоунадою це ніяк назвати не можна. Ось такі у нас вибори. Якщо у когось з європейських політиків вистачить цинізму визнати ці вибори або говорити про якісь там покращення, це буде без коментарів", - заявив В.РИМАШЕВСЬКИЙ.

Пізніше стало відомо, що ДАІ намагалися заблокувати машину В.РИМАШЕВСЬКОГО за підозрою у використанні підробленого номерного знаку державної реєстрації.

Як повідомляв УНІАН, у Білорусі 19 грудня мають відбутися президентські вибори. На посаду голови держави претендують 10 кандидатів.