У Москві затримали сотні людей

Близько 500 осіб затримала московська міліція у суботу за різні правопорушення, повідомив РІА “Новости”начальник управління інформації і громадських зв`язків ГУВС по Москві Віктор Бірюков. "Сьогодні в різних районах міста за правопорушення було затримано близько 500 осіб, яких доставили у відділення внутрішніх справ. За сьогоднішній день міліціонери вилучили чотири травматичні пістолети, декілька ножів і газових балончиків", - сказав Бірюков.

За його словами, група молоді, яка брала участь у санкціонованому пікеті в районі Останкіно, спробувала організувати несанкціонований хід з використанням фаєрів, частина молоді також викрикувала різні гасла. "Група була блокована, практично всі учасники були затримані і доставлені у відділення внутрішніх справ. Значну частину затриманих склали дівчатка і хлопчики, учні 8, 9, 10 класів. У цей час до ОВС запрошені батьки і опікуни, яким будуть передані затримані підлітки", - додав Бірюков. Він також відзначив, що на 19.00 в Москві спокійна обстановка, проблем у співробітників міліції із забезпеченням правопорядку немає, частина особового складу відпущена додому. "Московська міліція бажає всім доброї неділі", - сказав Бірюков.