Голова Європарламенту: вибори в Білорусі постали в найгіршому світлі

Голова Європарламенту Єжи Бузек виступив з різкою критикою білоруської влади у зв`язку з побиттям кандидатів в президенти від опозиції, пише Deutsche Welle.

"Цей інцидент виставляє президентські вибори в якнайгіршому світлі", - зазначається в заяві, поширеній в неділю в Брюсселі.

Дії правоохоронних органів Бузек назвав "ганебними і такими, що викликають обурення". Він також закликав президента Лукашенка покарати відповідальних і заборонити міліції діяти таким чином.