Голова Європарламенту: вибори в Білорусі постали в найгіршому світлі
05:54, 20 грудня 2010Світ
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Дії міліції викликають обурення
Голова Європарламенту Єжи Бузек виступив з різкою критикою білоруської влади у зв`язку з побиттям кандидатів в президенти від опозиції, пише Deutsche Welle.
"Цей інцидент виставляє президентські вибори в якнайгіршому світлі", - зазначається в заяві, поширеній в неділю в Брюсселі.
Дії правоохоронних органів Бузек назвав "ганебними і такими, що викликають обурення". Він також закликав президента Лукашенка покарати відповідальних і заборонити міліції діяти таким чином.
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