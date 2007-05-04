Америка дізналася, скільки коштує праця домогосподарки

Згідно з дослідженням, проведеним американською компанією Salary.com, звичайна домогосподарка США одержувала б 138 тисяч доларів на рік (11,5 тисяч на місяць), якби вся її хатня робота оплачувалася за стандартними розцінками. Про це повідомляє Лента.ру.

За 2006 рік символічна "зарплата мами" виросла на три відсотки в порівнянні з 134 тисячами у 2005 р.

Як повідомляє CNN, при розрахунках враховувалося, що домогосподарка працює як економка, кухар, доглядальниця, оператор пральних машин, водій, керівник виробництва, двірник, оператор персонального комп`ютера, виконавчий директор і психолог. При цьому вона виконує свої обов`язки в середньому 92 години в тиждень, і при нормальному робочому тижні в 40 годин, за ті 52 години, що залишилися, повинна одержувати понаднормові.

Американська домогосподарка, яка працює повний робочий день, заробляє домашніми справами додатково майже 86 тисяч доларів на рік. За минулий 2006 рік ця сума практично не змінилася.