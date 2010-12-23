У Білорусі горів нафтопровід «Дружба» (фото)

Міністерство з надзвичайних ситуацій Білорусі вивчає можливі причини пожежі, що сталася в ніч на 23 грудня на одній з ділянок нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє Європейське радіо для Білорусі.

Пожежу, що почалася 22 грудня близько 21.00, вдалося згасити лише сьогодні до 2.00. Для гасіння пожежі було стягнуто близько півсотні одиниць пожежної техніки.

Довідка УНІАН. Нафтопровід "Дружба" було введено в експлуатацію в 1994 році, а через 10 років після цього було прокладено паралельний трубопровід більшого діаметру "Дружба-2". Щорічно по цьому нафтопроводу прокачується 70-80 млн. тонн нафти.