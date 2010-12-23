Польський суд закрив справу про екстрадицію Закаєва до РФ

Варшавський окружний суд закрив справу про екстрадицію колишнього голови еміграційного уряду Чечні Ахмеда ЗАКАЄВА, видачі якого у вересні від польських властей домагалася Російська Федерація.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив прес-секретар суду Войчех МАЛЕК.

„Суд сьогодні закрив справу про видання Росії пана ЗАКАЄВА через те, що його немає у Польщі”, - сказав він.

Прес-секретар відзначив, що суд не розглядав справу по суті представлених звинувачень.

В.МАЛЕК сказав, що закриття справи можна оскаржити упродовж семи днів в Апеляційному суді.

Прес-секретар однозначно не відповів на запитання, чи А.ЗАКАЄВ після сьогоднішнього рішення зможе приїжджати до Польщі.

„У майбутньому не можна виключити, що буде поновлена заявка на тимчасовий арешт”, - сказав він.

Почесний консул Чечні у Польщі Адам БОРОВСЬКИЙ, якого цитує TVN24, назвав рішення польського суду намаганням польських властей з одного боку не видавати А.ЗАКАЄВА Росії, а з другого - утримати добрі відносини з росіянами.

„Суд реалізує російську політику та практично закрив А.ЗАКАЄВУ можливість приїзду до Польщі”, - сказав він, коментуючи сьогоднішнє рішення.

А.БОРОВСЬКИЙ пояснив відсутність А.ЗАКАЄВА на сьогоднішньому судовому засіданні тим, що британські власті, які надали йому політичний притулок, не видали йому нового паспорта, аби він міг отримати польську візу й приїхати на суд до Варшави.

Він також сказав, що планує оскаржити рішення про закриття справи.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня польська поліція затримала А.ЗАКАЄВА, котрий прибув до Польщі на Всесвітній конгрес чеченського народу.

Прокуратура домагалася його арешту на 40 днів, але польський суд після розгляду справи звільнив його з-під варти.

А.ЗАКАЄВ залишив Польщу, але обіцяв повернутися на судове засідання в справі екстрадиції, коли отримає нову польську візу.

У 2003 році Великобританія визнала безпідставними висунуті Росією звинувачення у тероризмі А.ЗАКАЄВУ та надала йому політичний притулок.