Солана вітає досягнення домовленості між Ющенком та Януковичем

Верховний представник ЄС питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА вітає досягнення домовленості між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ про дострокові вибори.

Про це йдеться у його коментарі, текст якого передано УНІАН.

“Ця домовленість прокладає шлях для вирішення політичної кризи в країні. Я схвалюю зобов’язання обох лідерів забезпечити, щоб ці вибори були вільними і чесними”, - зазначається у коментарі Х.СОЛАНИ.

Верховний представник ЄС також закликав робочу групу погодити необхідні кроки для імплементації сьогоднішньої домовленості і зазначив, що швидка робота групи підтвердить посилення політичного діалогу та демократії, а також зобов’язання українських лідерів працювати на благо народу України.

“Україна – ключова країна для Європи і близький партнер для ЄС. Демократія та реформи мають рішуче значення для якості поглибленого партнерства”, - наголошує Х.СОЛАНА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України В.ЮЩЕНКО після зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ заявив про досягнення політичної згоди на проведення дострокових парламентських виборів після внесення певних змін до виборчого законодавства.