Саакашвілі: нас би давно спробували з`їсти, але вони бояться...

Незважаючи на повне ембарго з боку Росії Грузія ще ніколи не була такою політично і економічно незалежною країною, як зараз. Таку заяву президент Грузії Михайло Саакашвілі зробив напередодні на зустрічі зі студентами Батумського державного університету. В Аджарії 6 травня відзначалася третя річниця аджарської революції, в результаті якої колишньому лідерові автономії Аслану Абашидзе довелося залишити Грузію і вилетіти до Москви з сім`єю і найближчим оточенням.

"Грузія ще ніколи не була такою політично і економічно незалежною, як зараз, хоча головний економічний партнер (Росія) оголосив нам абсолютне ембарго. Ми живемо сьогодні в умовах абсолютної блокади і ембарго, але, не дивлячись на це, я відкрив у Батумі будівництво на більш ніж 100-мільйонні інвестиції - тут будуються кращі на Чорноморському узбережжі готелі "Шератон" і "Редіссон", - сказав М.Саакашвілі. Також, наголосив він, у Батумі відкрився фармацевтичний завод, що не функціонував з 1990р., і 18 ресторанів. Найближчим часом буде відкрито новий аеропорт і швейну фабрику.

"Ніколи країна не стояла на такій стадії розвитку, але ви повинні знати - сотні мільйонів доларів, можливо, більше мільярда, витрачається щорічно на дискредитацію Грузії", - повідомив грузинський президент. Не дивлячись на це, продовжив він, "Про Грузію дізналися як про позитивну, а іноді і легендарну країну".

За словами М.Саакашвілі, у Грузії ще ніколи не були так багато друзів і партнерів. "Нас би давно спробували з`їсти, хоч і не зуміють, але вони бояться, в першу чергу, нашої єдності і наших друзів", - заявив він. Разом з тим, вважає М.Саакашвілі, громадяни країни " повинні розуміти - Грузія стоїть перед небезпекою серйозних ризиків, у неї є серйозні супротивники". Але в той же час, наголосив він, "якщо впродовж століть перед нами стояло головне питання - вижити, врятуватися, тепер наше головне завдання - не врятуватися, а остаточно виграти".

РБК