В Єгипті посилюють заходи безпеки перед православним Різдвом
00:17, 04 січня 2011Світ
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Заходів вживають і у Франції
Влада Єгипту посилює заходи безпеки напередодні православного Різдва 7 січня, повідомляє Радіо Свобода. У результаті вибуху в новорічну ніч в коптській православній церкві в Александрії загинула 21 людина, 97 були поранені.
Ніхто не узяв на себе відповідальності за напад.
Підвищені заходи безпеки вживаються і у Франції, де поліція розслідує погрози, які надійшли через Інтернет, вчинити теракти проти коптських православних церков.
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