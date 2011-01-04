В Єгипті посилюють заходи безпеки перед православним Різдвом

Влада Єгипту посилює заходи безпеки напередодні православного Різдва 7 січня, повідомляє Радіо Свобода. У результаті вибуху в новорічну ніч в коптській православній церкві в Александрії загинула 21 людина, 97 були поранені.

Ніхто не узяв на себе відповідальності за напад.

Підвищені заходи безпеки вживаються і у Франції, де поліція розслідує погрози, які надійшли через Інтернет, вчинити теракти проти коптських православних церков.