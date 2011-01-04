WikiLeaks: Німеччина і США проводять таємну космічну програму

Американське військове командування спільно із своїми колегами з Німеччини бере участь у таємній програмі супутників-шпигунів вартістю 270 млн. дол. Про це йдеться в черговій порції матеріалів, оприлюднених інтернет-проектом WikiLeaks.

У секретних документах, поданих до відома громадськості, зокрема, міститься згадка про те, що цю співпрацю вельми негативно сприймають решта членів Євросоюзу, повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Також повідомляється, що цей проект був представлений в світлі комерційної співпраці, а насправді мав військових характер.

Зокрема, негативну характеристику з цього приводу дала Франція, на думку якої, співпраця між Берліном і Вашингтоном за програмою супутників-шпигунів серйозно підриває військово-космічну кооперацію самого ЄС.