Лукашенку можуть знову заборонити в'їзд до ЄС

Міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ заявив, що Президенту Білорусі Олександру ЛУКАШЕНКУ знову заборонять в`їзд в країни Європейського Союзу разом з десятками інших чиновників, відповідальних за арешти і побиття громадян після президентських виборів 19 грудня.

Про це міністр заявив у телефонній розмові інтернет-виданню EUobserver.

«Ми маємо слідувати логіці нашої попередньої політики. Останнім часом, коли більше не було політичних в’язнів, ми зробили позитивні кроки. Зараз ми знову маємо багато ув’язнених.», - сказав К.БІЛЬДТ.

ЄС ввів санкції проти О.ЛУКАШЕНКА і 40 інших чиновників у 2006 році. У 2008 році ЄС припинив санкції проти 36 чоловік з цього списку після звільнення Мінськом політичних в’язнів.

Сьогодні ж, за даними EUobserver, Представництво ЄС у Мінську готує новий список білоруських чиновників, який буде запропонований на розгляд міністрів закордонних справ країн ЄС. За словами інформованих джерел, у проекті нового списку - близько 100 прізвищ.

Видання також зазначає, що деякі країни-члени ЄС, зокрема, Чехія, виступають за термінове скликання засідання міністрів закордонних справ для оприлюднення нового «чорного» списку, проте ряд інших країн, серед яких, зокрема, Німеччина і Швеція, вважають за можливе ухвалити це рішення на звичайному засіданні, проведення якого заплановане на 31 січня.

К.БІЛЬДТ також вважає за необхідне скоротити надання Мінську економічної допомоги, зокрема, закривши обіцяну напередодні виборів лінію в розмірі 3 млрд. євро терміном на три роки.

Крім того, ЄС розглядає також ряд інших можливих заходів проти Білорусі, зокрема відмова від будь-яких зв`язків з білоруською владою, виключення Білорусі із зустрічей у рамках програми «Східне партнерство», розширення допомоги білоруському громадянському суспільству.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких, за даними Центральної виборчої комісії країни, переміг діючий Президент О.ЛУКАШЕНКО з підтримкою близько 80% голосів виборців.

Увечері 19 грудня міліція жорстоко подавила акції протесту опозиції, заарештувавши понад 600 чоловік, серед яких 7 опозиційних кандидатів у президенти.