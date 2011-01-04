У Москві затримали пікетувальників спецприймальника міліції

У Москві затримані 20 осіб, які пікетували спецприймальник міліції, де утримують опозиціонерів, затриманих 31 грудня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі опозиційного руху «Лівий Фронт».

Повідомляється, що 4 січня близько 14-ї години біля спецприймальника на Сімферопольському бульварі були затримані активісти опозиційних організацій, які вийшли на пікетування у зв`язку з арештами представників опозиції (Костянтина КОСЯКІНА, Едуарда ЛИМОНОВА, Бориса НЄМЦОВА, Іллі ЯШИНА), що відбулися 31 грудня на Тріумфальній площі.

За інформацією одного із затриманих - координатора руху «Лівий Фронт» Сергія УДАЛЬЦОВА - пікетування проходило у звичайній формі, активісти з плакатами змінювали один одного, не порушуючи закону. Всього біля спецприймальника зібралося близько 40 осіб – представники рухів «Лівий Фронт», «Солідарність» і партії «Інша Росія». Біля спецприймальника вже стояли два автобуси з бійцями ЗМОП.

За словами С.УДАЛЬЦОВА, після початку акції до пікетників підійшли близько 10 провокаторів зі своїми транспарантами, на яких було написано «Закон для всіх», і встали поряд. Пікетники пояснили співробітникам міліції, що провокатори не є учасниками пікету, але міліція стала затримувати провокаторів, а заразом і тих, хто прийшов взяти участь в одиночному пікетуванні. Усього, крім провокаторів, було затримано близько 20 осіб з різних організацій. Затриманих везуть до ВВС «Нагірне». Провокатори, як з`ясувалося в автозаку, мають безпосереднє відношення до руху «Наші», зазначив С.УДАЛЬЦОВ.

У той же час, в ГУВС Москви запевнили, що на даний час всіх затриманих відпустили.