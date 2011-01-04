США критикують Казахстан за ідею не проводити більше вибори Президента

США розкритикували Казахстан за пропозицію провести референдум щодо продовження повноважень президента Нурсултана Назарбаєва до 2020 року замість виборів у 2012-му, с повідомляє Бі-бі-сі. З ініціативою щодо продовження повноважень Назарбаєва шляхом референдуму виступила група громадських діячів. Вони заявили, що не хочуть відволікати голову держави "від рішення важливих завдань" проведенням виборів.

Прихильники цієї ідеї хочуть залишити Назарбаєва на цій посаді до 2020 року (його нинішній президентський термін закінчується в 2012 році). Пропозицію вже підтримали в парламенті, правлячій партії "Нур Отан" і Асамблеї народів Казахстану.

Депутати мажилісу (нижньої палати парламенту), як повідомляє ІА Kazakhstan Today, вже виступили з пропозицією внести до конституції чергові поправки, і офіційно закріпити в конституції можливість продовження його повноважень шляхом референдуму (у 2007 році лояльний Назарбаєву парламент прийняв поправки до конституції, які дозволяють нинішньому президентові балотуватися на цю посаду необмежену кількість разів).

Нурсултан Назарбаєв займає президентський пост вже 20 років.

Як раніше повідомлялося, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, готуючи адміністративну реформу, залучив до експертної команди консультантів з Казахстану. Про це він повідомив в інтерв`ю трьом українським телеканалам.

"...мені вже дзвонив президент Назарбаєв і каже дружньо: Я від тебе не очікував заборонених прийомів. Ти в мене забрав кращих хлопців, з якими я працював", - сказав, зокрема, президент.

"Ви подивіться, як Казахстан процвітає. А він один з перших почав модернізацію своєї країни", - відзначив він. "Стратегія розвитку країни заснована на тому досвіді, який вже пройшли ряд країн, і звичайно, ми адаптували його до українських умов", - підсумував ЯНУКОВИЧ.