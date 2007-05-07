Яценюк у Канаді: нам не потрібні гроші

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що політичний діалог між Україною та Канадою буде поглиблюватися

Про це він сказав сьогодні українським журналістам в Оттаві, де перебуває з офіційним візитом.

“Політичний діалог підлягає не тільки відновленню, але й інтенсифікації, і всі зустрічі які були сьогодні проведені, є яскравим свідченням того, що діалог не тільки продовжується, але він буде серйозно поглиблюватися”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він підкреслив, що його візит до цієї однієї з найбільших країн світу, що входить “великої вісімки”, є першим за останні 7 років візитом українського міністра закордонних справ.

Міністр наголосив, що українці мали б частіше поглядати на Канаду, де проживає близько 1,2 млн. вихідців з України, які зарекомендували себе досить успішними.

“Це є чудовий приклад не тільки для закордонних українців, але і для українців всередині України – як можна і потрібно бути успішними”, - сказав міністр.

Він також коротко зупинився на темах, які стали предметом сьогоднішнього обговорення під час його зустрічей з представниками канадської влади.

Зокрема, за словами міністра, у військовій сфері Канада та Україна беруть участь у миротворчих операціях, здійснюють низку спільних програм, а за допомогою Міністерства національної оборони Канади для українських військових проводиться Програма сприяння освіті військових (МТАР), яка і надалі буде продовжена.

Говорячи про технічну допомогу А.ЯЦЕНЮК наголосив, що нині Україна в жодному разі не просить грошей.

“Нас цікавить досвід”, - сказав він, зазначивши, що канадці готові ним поділитися, і серед іншого, започаткували програми, з вироблення експертної політики щодо макроекономічної ситуації, програми підготовки торгових представників України за кордоном.

“В рамках вступу до СОТ, це є для нас серйозним викликом, коли Канада допоможе нам створити власний підрозділ, якій буде проводити торгівельні переговори з іншими країнами світу”, - сказав міністр. Він також додав, що Канада готова сприяти в питанні реформування Міністерства закордонних справ України і, навіть, надати для цього, свій технічний персонал.

Окремо А.ЯЦЕНЮК зупинився на тому, що політичний розвиток України та Канади схожий, оскільки за останні 10 років у Канаді було проведено 5 дострокових виборів, і це не мало негативного впливу на економічний розвиток країни та єдність нації. При цьому, на даний момент, за словами міністра, канадський уряд сформований меншістю – з 308 депутатів лише 125 підтримують уряд, а інші – представляють опозиційні сили.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що вважає свій візит знаковим, а також додав, що він є підготовчим візитом до президентського та урядового візитів – Президент України не відвідував Канаду 12 років, прем’єр-міністр – 9.