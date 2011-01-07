Бельгія побила рекорд Європи щодо тривалості політичної кризи

Бельгія стала в суботу в Європі своєрідним рекордсменом за тривалістю політичної кризи, передає кореспондент РІА Новости.

8 січня виповнилося 209 днів від дня позачергових парламентських виборів у країні, за підсумками яких має бути сформований новий федеральний уряд, чого досі так і не вдалося зробити франко- і нвдерландомовним політикам через серйозні розбіжності, що зберігалися між ними.

До Бельгії рекорд щодо тривалістю процесу формування виконавчої влади утримувала сусідня Голландія, якій для цього було потрібно 208 днів в 1977 році.