Суд відмовився приймати скаргу Нємцова на свій арешт

Суддя Мирового суду Тверського району Москви Ольга Боровкова відмовилася приймати скаргу на рішення суду від співголови руху «Солідарність» Бориса Нємцова, а також направляти документи на апеляцію до районного суду, повідомила в ефірі радіостанції «Эхо Москвы» прес-секретар «Солідарності» Ольга Шоріна.

За її словами, Нємцов подав свою скаргу на рішення судді Боровкової через ізолятор ще 3 січня. Сьогодні після засідання в мировому суді Тверського району помічник адвоката з скаргою Нємцова, власноручно ним підписаною, і з відміткою зі слідчого ізолятора про те, що вона була подана 3 січня, попрямувала до судді Боровкової. Проте Б.Боровкова відмовилася приймати скаргу.

«Всі слова про те, що ми направляли скаргу поштою, через слідчий ізолятор суддя не приймала. Співробітники суду заявили, що розпечатуватимуть пошту тільки 11 січня після вихідних днів», - розповіла Шоріна.

Шоріна нагадала, що за адміністративним кодексом скарга Б.Нємцова повинна бути розглянута протягом 24 годин з моменту її подачі. Подана вона була 3 січня.

Як раніше повідомлялося, 31 грудня під час акції опозиції «Стратегія-31» на захист права на свободу мітингів і демонстрацій були затримані Борис Нємцов, Едуард Лімонов, Костянтин Косякін і Кирило Манулін. Вони одержали по 15 діб арешту за непокору міліції. З 3 січня у СІЗО, де утримують опозиціонерів, проходять одиночні пікети

Газета.ру