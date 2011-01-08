Акунін пропонує «ампутінацію» для звільнення Ходорковського

Відомий письменник Борис Акунін запропонував свій план зі звільнення колишнього глави ЮКОСа Михайла Ходорковського і колишнього глави МЕНАТЕПа Платона Лебедєва. Свій план Акунін розмістив у «Живому Журналі».

По-перше, Акунін вводить новий термін: «Ампутінація».

«Чим раніше країна проведе цю історично неминучу операцію, тим скоріше зрушиться з місця вирішення безлічі важких проблем», – пише Акунін.

Також він пропонує всловлювати громадськості своє обурення всіма доступними засобами. Він вважає, що не можна забувати й «негідників». Наприклад, на його думку, можна відкрити сайт, присвячений «неправедним суддям».

Окрім цього, потрібно розгорнути потужну кампанію зі збору підписів. Нарешті, він пропонує відомим діячам культури звернутися з листом до президента Росії.

Раніше «Газета.Ru» повідомляла, що Акунін засудив вирок Ходорковському і Лебедєву, написавши в своєму блозі: «Має рацію Булгаков: усяк одержить по вірі своїй, – пише Чхартішвілі. – Буде неправедний суддя лизати в пеклі розпечені сковорідки тринадцять з половиною років; прокурорська команда відпрацює гнучкими язиками чотирнадцять років (скільки просила), а тим, хто нацьковував цю зграю, лизати – не перелизати всі плити пекла, і як тільки закінчиться один термін, Небесна Канцелярія навісить наступний».

Хамовнічеський суд Москви 30 грудня засудив Ходорковського і Лебедєва до 14-ти років позбавлення волі, з урахуванням першого терміну.Вони вийдуть на свободу в кінці 2017 року