Вирок Ходорковському і Лебедєву обговорять в Європарламенті

Підкомітет Європарламенту з прав людини обговорить у понеділок новий вирок Михайлу Ходорковському і Платону Лебедєву, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу асамблеї.

"Підкомітет з прав людини обговорить недавній другий судовий процес і визнання винними Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва", - зазначено в прес-релізі.

Раніше Євросоюз висловив серйозне занепокєння порушеннями, допущеними під час розгляду в суді справ Ходорковського і Лебедєва.

Критично щодо вироку висловилися президент Європарламенту, німецькі політики, включаючи канцлера Меркель, і представники США. Під сумнів поставлена можливість прийому Росії до Світової організації торгівлі.