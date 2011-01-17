Берлусконі заперечує секс з малоліткою

Прем`єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі відкинув звинувачення в свою адресу щодо зв`язку з неповнолітньою емігранткою з Марокко, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

"У мене є постійні відносини, і я ніколи не платив за секс - абсурдно навіть припустити таке", - заявив італійський прем`єр, коментуючи інформацію про те, що він заплатив за інтимний зв`язок з неповнолітньою танцівницею нічного клубу і потім використовував своє посадове становище, щоб приховати це. "Користуватися платними послугами повій - нижче моєї гідності", - заявив він.

Напередодні стало відомо, що слідчі органи Італії викликали офіційною повісткою С.Берлусконі і його адвокатів на допит у цій справи. За даними місцевих ЗМІ, допит має пройти наступного тижня. Крім того, поліція Мілана провела обшуки в офісах ряду осіб, причетних до можливого порушення закону італійським прем`єром.

Сексуальний скандал, що розігрався навколо Сільвіо Берлуськоні ще на початку 2010 р., почав набирати обороти мірою розслідування у справі про причетність 74-річного політика до звільнення з поліції неповнолітньої емігрантки з Марокко, відомої під ім`ям Рубі. Дівчину заарештували за підозрою в крадіжці 3 тис. євро, проте пізніше відпустили після особистого втручання С.Берлусконі.