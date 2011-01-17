Українські громадяни не поспішають виїжджати з Тунісу

Українські громадяни не звертались до Посольства України в Тунісі щодо термінової евакуації у зв’язку з масовими безпорядками в країні.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Зокрема, за його словами, на сьогодні до Посольства України звернулися близько 20 громадян України із 408, які перебувають на консульському обліку в цій країні. “Водночас слід наголосити, що громадяни України не звертаються до дипломатичної установи з проханням термінової евакуації. Однак Посольством України в Тунісі і МЗС України опрацьовуються різні шляхи і можливості повернення наших співвітчизників до України”, - сказав він.

Посилаючись на повідомлення Посольства України в Тунісі, О.ДИКУСАРОВ зазначив, що ситуація, пов’язана з масовими безпорядками в країні, характеризується певною стабілізацією.

На звернення громадян України до посольства, українські дипломати надають консультації щодо ситуації в країні, а також стосовно повернення на Батьківщину.

За словами речника, МЗС України знаходиться на постійному зв’язку з МЗС Росії. В ході консультацій, які відбулися на рівні консульських департаментів МЗС України і Росії, сторони досягли домовленості щодо співпраці у питаннях можливої евакуації громадян Росії і України у разі загострення ситуації в цій країні.

Крім того, до Посольства України в Тунісі звернулися троє громадян України, які перебувають в цій країні з метою туризму. З ними встановлено і підтримується телефонний зв’язок. Громадяни України перебувають в готелі міста Хамамед і планують залишити країну 19 січня цього року літаком авіакомпанії “Ер Франс” відповідно до придбаних раніше квитків.

О.ДИКУСАРОВ повідомив, що станом на сьогодні серед загиблих та постраждалих в результаті масових безпорядків в Тунісі громадян України немає. У зв’язку із напруженою ситуацією в цій країні МЗС України вчергове звертається до громадян України з рекомендацією утриматися найближчим часом від подорожей до цієї країни. Для тих громадян, які знаходяться на території Тунісу, МЗС України рекомендує бути обережними та у разі виникнення будь-яких запитань звертатися до Посольства України в Тунісі. Диппредставництво України продовжує працювати в режимі підвищеної небезпеки та проводить моніторинг ситуації в Тунісі.