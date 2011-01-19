Голова Китаю прибув до США

Голова КНР Ху Цзіньтао прибув з офіційним чотириденним візитом до столиці США Вашингтона, повідомляє Бі-бі-сі. Візит почнеться з приватного обіду голів двох держав. Ху Цзіньтао приїхав до США на тлі зрослої напруги у відносинах між двома провідними економіками світу.

Напередодні свого візиту китайський лідер заявив, що незадоволений світовою валютною системою. За його словами, міжнародна валютна система, в якій головну роль відіграє американський долар, - "пережиток минулого". Як він сказав, Китай вживає заходів, щоб на світовій арені замінити долар юанем, але визнав, що це буде "тривалим процесом".

В інтерв`ю американським ЗМІ Ху Цзіньтао також сказав, що Вашингтону і Пекіну необхідно вийти на новий рівень відносин, відмінний від "безплідного" періоду "холодної війни".

На середу заплановані його переговори з американським президентом Бараком Обамою. Однією з головних тем зустрічі стане, як очікується, дефіцит Сполучених Штатів у торгівлі з Китаєм.

Зі свого боку американські експерти вбачають причину такої ситуації саме в штучно заниженому курсі китайського юаня.