Починається енергетичний саміт у Кракові

Президенти Грузії і Польщі Михайло Саакашвілі і Лех Качиньській вважають, що двосторонні польсько-грузинські відносини є зразковими. Про це в четвер заявили обидва лідери, виступаючи на прес-конференції у Варшаві.

У четвер президент Грузії прибув до Польщі з робочим візитом.

Качиньський повідомив, що досягнуто домовленості про створення спеціального польсько-грузинського президентського комітету. Такі комітети вже існують між Польщею і Україною, Литвою і Туреччиною і свідчать про зміцненн контактів між державами, пояснив президент Польщі.

Качиньський зазначив, що в п`ятницю в Кракові почнеться дводенний неформальний енергетичний саміт, в якому мають взяти участь президенти Грузії, України, Литви, Азербайджану та Польщі. За словами польського лідера, саміт має всі шанси покласти початок "близькій співпраці в питаннях таких важливих для нинішнього світу, як питання енергетичні".

У свою чергу, Саакашвілі заявив, що польська ініціатива "важлива сама по собі і перед нею (ініціативою) - прекрасне майбутнє".

Одна з головних ідей саміту - напрацювати гарантії безперешкодного транзиту енергоносіїв - як для національних економік, так і для вектора Схід-Захід, які збалансували б положення Енергетичної хартії з інтересами виробників, транзитерів і споживачів енергоносіїв за допомогою загальної політичної узгодженої позиції країн - учасниць енергетичного саміту.