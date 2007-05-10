Починається енергетичний саміт у Кракові
Президент Грузії вже прибув до Польщі
|Президенти Грузії Михайло Саакашвілі
У четвер президент Грузії прибув до Польщі з робочим візитом.
Качиньський повідомив, що досягнуто домовленості про створення спеціального польсько-грузинського президентського комітету. Такі комітети вже існують між Польщею і Україною, Литвою і Туреччиною і свідчать про зміцненн контактів між державами, пояснив президент Польщі.
Качиньський зазначив, що в п`ятницю в Кракові почнеться дводенний неформальний енергетичний саміт, в якому мають взяти участь президенти Грузії, України, Литви, Азербайджану та Польщі. За словами польського лідера, саміт має всі шанси покласти початок "близькій співпраці в питаннях таких важливих для нинішнього світу, як питання енергетичні".
У свою чергу, Саакашвілі заявив, що польська ініціатива "важлива сама по собі і перед нею (ініціативою) - прекрасне майбутнє".
Одна з головних ідей саміту - напрацювати гарантії безперешкодного транзиту енергоносіїв - як для національних економік, так і для вектора Схід-Захід, які збалансували б положення Енергетичної хартії з інтересами виробників, транзитерів і споживачів енергоносіїв за допомогою загальної політичної узгодженої позиції країн - учасниць енергетичного саміту.