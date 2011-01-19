Берлусконі підозрюють в організації терактів

Ім`я прем`єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі знову було озвучено в залі судових засідань у зв`язку зі злочинами мафії: цього разу йдеться про можливу причетність політика до вибухів бомб, вчиненим у Римі, Флоренції і Мілані в 1993 році, в результаті яких загинули десять людей і десятки людей були поранені.

Як повідомили у вівторок 18 січня місцеві ЗМІ, Джованні Чарамітаро, що проходить свідком у справі про вибухи в цих трьох італійських містах, послався на слова мафіозі Франческо Джуліано, який вказав на Берлусконі як одного з тих людей, хто "давав вказівки" мафії в 1993 році.

"Франческо Джуліано сказав мені, що ті, хто давав йому вказівки, були політиками. <...> І одного разу він назвав ім`я Берлусконі", - сказав Чарамітаро під час судового процесу, що проходить в даний час у Флоренції.

За його словами, в той час Берлусконі ще не був у великій політиці, проте він нібито обіцяв, що як тільки стане прем`єр-міністром, скасує режим 41-біс, який передбачає строгий тюремний режим для мафіозі.

"Підставою для вибухів було скасування режиму 41-біс, скасування законів про мафію. Бомби закладалися для того, щоб у результаті прийти до угоди з державою", - додав Чарамітаро.

У свою чергу другий свідок Паскуале ді Філіппо зазначив, що обіцянка Берлусконі скасувати цей суворий тюремний режим допомогла йому виграти на виборах в 1994 році.

"У 1994 році, коли були вибори, на Сицилії всі проголосували за Берлусконі, тому що він повинен був нам допомогти, повинен був скасувати "41-біс", - сказав ді Філіппо, додавши, що цього, однак, не відбулося.

Вперше про тісні контакти Берлусконі з ватажками мафії заявив в ході іншого судового процесу в кінці 2009 року мафіозі Гаспаре Спатуцца. Він розповів слідству про свою зустріч у Римі в 1993 році з одним з ватажків "Коза ностра" Джузеппе Гравіано, який доручив йому здійснити теракт на столичному стадіоні Олімпіко.

За його словами, в ході зустрічі Гравіано вперше назвав йому імена Берлусконі і Делл`Утрі, як довірених осіб "Коза ностра".

Нагадаємо, італійська прокуратура не виключає, що 74-річний Берлусконі вступав в інтимні стосунки зі "значною кількістю" молодих повій.

ТСН