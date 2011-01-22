"Репортери без кордонів" критикують ЄС за зустріч з Карімовим

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" висловила стурбованість зустріччю представників керівництва Європейського Союзу з президентом Узбекистану Ісламом Карімовим, яка має відбутися 24 січня в Брюсселі, повідомляє Бі-бі-сі.

"Те, що за підсумками цього візиту навіть не запланована прес-конференція, посилює враження, що політики ЄС хочуть захистити Карімова від неприємних запитань", - заявив виконавчий директор "Репортерів без кордонів" Крістіан Рікертс.