"Репортери без кордонів" критикують ЄС за зустріч з Карімовим

02:53, 22 січня 2011
Світ
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Прес-конференції не буде

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" висловила стурбованість зустріччю представників керівництва Європейського Союзу з президентом Узбекистану Ісламом Карімовим, яка має відбутися 24 січня в Брюсселі, повідомляє Бі-бі-сі.

"Те, що за підсумками цього візиту навіть не запланована прес-конференція, посилює враження, що політики ЄС хочуть захистити Карімова від неприємних запитань", - заявив виконавчий директор "Репортерів без кордонів" Крістіан Рікертс.

 

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