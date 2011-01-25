Імена 25 загиблих у Домодєдово (список)

Впізнані 25 загиблих 24 січня від вибуху, вчиненого терористом-смертником, який змішався з натовпом в аеропорту Домодєдово:

1. Хакназаров Мурат Худайназарович, 1987 р.н., громадянин Киргизії

2. Хрипаков Андрій Володимирович, 1967 р.н.,

3. Гаркін Ігор Олексійович, рік народження не встановлено

4. Бабарикін Володимир Аркадійович, 1967 р.н.,

5. Білоусов Валерій Іванович, 1967 р.н.,

6. Коусланд Гордон Кемпбелл, 1971 р.н., підданий Великої Британії

7. Пустовалов Борис Володимирович, 1949 р.н.

8. Міндероп Хендрік, 1976 р.н., громадянин Німеччини

9. Матвєєв Ілля Євгенович, 1966 р.н.

10. Жабаров Собір Мухамаджанович, 1963 р.н., громадянин Таджикистану

11. Байбуз Кирило Юрійович, 1987 р.н.

12. Дубовицький Віктор Іванович, 1972 р.н.,

13. Гатауллін Ільдус Юнусович, 1974 р.н.,

14. Машутіна (Яблонська) Ганна Григорівна, 1981 р.н.,

15. Шишкін Костянтин Костянтинович, 1959 р.н.,

16. Юркашу Микола Васильович, 1924 р.н.,

17. Ізмайлов Вадим Геннадійович, 1964 р.н.,

18. Будрашов Кирило, 1972 р.н., підданий Великої Британії

19. Пермятін Віктор Михайлович, 1961 р.н.,

20. Бабенко Марина Олександрівна, 1965 р.н.,

21. Шматко Віктор Трохимович, 1957 р.н.,

22. Сигбатуллін Ринат Шафікович, 1966 р.н.,

23. Кочергін Микола Павлович, на вигляд 60-65 років

24. Лапшов Денис Анатолійович, 1973 р.н.

25. Момбетов Орикбай Раметович, 1965 р.н., громадянин Узбекистану.

- Ідентифікацію тіл на даний момент закінчено, достовірно встановлено 25 загиблих - при них були знайдені документи, - повідомив "Комсомольской правде" співрозмовник у правоохоронних органах. - Особи решти загиблих встановити поки не вдалося.

У деяких з них збереглися фрагменти тіл, за якими, як сподіваються слідчі, їх зможуть впізнати родичі. По інших доведеться проводити генетичну експертизу.

Як повідомляють блогери, 29-річна драматург Ганна Яблонська летіла до Москви з Одеси, щоб одержати премію журналу "Мистецтво кіно". Близько 16.00 подзвонила з літака, що долетіла, потім зв`язок з нею зник. В ефірі телеканалу "Росія 24" розповіли, що Яблонську не дочекалися на церемонії вручення премії, а за кілька годин з`ясувалося, що вона загинула.