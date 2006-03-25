”Прослушка” телефонів вивела на кілерів

24 березня спецназ ФБР США у Нью-Йорку - за участю Національного центрального бюро Інтерполу в Україні та співробітників Київського УБОЗу - затримав двох замовників убивства українських бізнесменів – братів Олександра та В’ячеслава Константиновських.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив начальник Київського УБОЗу Валерій ГЕЛЕТЕЙ.

За його словами, силами Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України в м. Києві, НЦБ Інтерполу в Україні, офісу аташе з правових питань Посольства США в Україні та управління Федерального бюро розслідувань США у Нью-Йорку проведено спецоперацію, що дозволила запобігти замовному вбивству громадянина України.

Як зазначив В.ГЕЛЕТЕЙ, спочатку співробітники УБОЗ Києва перехопили телефонні розмови особи, яка отримала замовлення на вбивство, із замовниками, котрі входять «до вищих кіл так званої «російської мафії». Певний час здійснювалося оперативно-технічне документування підготовки злочину.

У момент, коли зловмисники мали приступити до виконання свого плану, співробітники української міліції інсценували вбивство «об’єкта» та уміло дезінформували зловмисників, які весь час перебували у США і керували діями злочинців на території України.

Водночас було передбачено і відпрацьовано можливість проведення через інших осіб паралельної перевірки успішності злочинного задуму з боку замовників убивства.

Після того, як зловмисники переконалися в «успішному фіналі», вони запропонували виконавцю прибути до США, щоб отримати 50 тис. доларів винагороди, а також нове замовлення на чергову жертву (ще одного брата КОНСТАНТИНОВСЬКОГО).

Після таємних переговорів зі співробітниками Посольства США керівники столичного УБОЗу та НЦБ Інтерполу в Україні отримали візи і вилетіли до Нью-Йорка, де їх уже чекали колеги з ФБР. На місці впродовж двох діб опрацювання аудіо- та відеозаписів, привезених українськими правоохоронцями, і після отримання в американському суді ордеру на арешт о 5.00 24 березня співробітники ФБР затримали громадян США Леоніда РОТМАНА і кримінального авторитета Моні ЕЛЬСОНА.

Як з’ясувалося, метою фізичного усунення братів Константиновських було намагання захопити їхній бізнес. У разі, якщо найняті в Україні кілери не виконали б цього завдання, існував запасний варіант – кілери із Придністров’я.

У свою чергу, присутній на прес-конференції начальник УМВС України в м. Києві Віталій ЯРЕМА повідомив: «Ми маємо попередню інформацію про причетність цих осіб до вбивства відомих кримінальних авторитетів у Києві». Водночас називати прізвища цих людей В.ЯРЕМА відмовився, зазначивши, що оперативна інформація перевіряється, і після її перевірки прізвища зазначених людей будуть названі.

Як стало відомо УНІАН з поінформованих джерел, не виключено, що заарештовані у США замовники вбивства братів Константиновських мають певне відношення до Семена МОГИЛЕВИЧА.