Гей-прайд у Брюсселі (фоторепортаж)

Близько 2 тисяч людей учора взяли участь у ході вулицями Брюсселя в рамках “Бельгійського лесбі- та гей-прайду”.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, хода розпочалася близько 14-ї години за місцевим часом і тривала майже дві години центральними вулицями міста.

У кортежі взяли участь близько 15 великих вантажівок з відкритими платформами, на яких пересувалися учасники прайду. Один з автомобілів був прикрашений символікою соціалістичної партії – через місяць у Бельгії відбудуться парламентські вибори.

В рамках “Бельгійського лесбі- та гей-прайду” цілий день в Брюсселі відбувалися різноманітні заходи, а завершився він великою вечіркою в одному з найбільших танцювальних клубів бельгійської столиці.

Перший гей-прайд було проведено в Брюсселі в 1998 році.

Фото Сергія Воропаєва/УНІАН