"Туніський варіант" ймовірний у Єгипті, Алжирі, Йорданії та Марокко

Єгипет, Алжир, Йорданія і меншою мірою Марокко - країни, де найбільш вірогідна дестабілізація політичної обстановки, на зразок подій у Тунісі, де масові протести призвели до зміни влади. Такого висновку дійшли фахівці міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor`s (S&P).

У матеріалах агентства зазначається, що його аналітики не чекають "хвилі політичної нестабільності" на Близькому Сході та півночі Африки, проте зазначають, що недавні події вплинуть на рейтинги Єгипту, Алжиру, Йорданії та Марокко.

У Єгипті, нагадує РосБізнесКонсалтинг, тривають масові заворушення, в яких загинули кілька людей. Протестувальники вимагають відставки президента країни Хосні Мубарака.

Після подій у Тунісі, які призвели до втечі з країни президента, схожі маніфестації та масові виступи відбулися в Алжирі, проте там режим встояв. Серія демонстрацій пройшла і по Йорданії.