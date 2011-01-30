Влада Єгипту повністю припиняє роботу телеканалу Al-Jazeera, що став під час безладів одним із основних джерел інформації про ситуацію в країні, повідомляє державне агентство MENA.

«Міністр інформації віддав наказ... про заборону всіх дій Al-Jazeera, скасування всіх ліцензій і закриття всіх акредитацій для співробітників телеканалу», - йдеться в повідомленні.

Al-Jazeera - один із небагатьох телеканалів, які ведуть прямі трансляції новин із Єгипту, при цьому маючи мовлення арабською мовою, зауважує Газета.ру.

Раніше багато ЗМІ повідомляли, що невідомі під час безладів у Єгипті вибирали своїми жертвами журналістів. Багато співробітників ЗМІ піддалися нападам.

На даний момент у заворушеннях у Єгипті вже загинули понад 100 осіб.