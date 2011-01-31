Французький спецзагін оголосив голодування

У Франції бійці поліцейських загонів особливого призначення в останні дні почали безпрецедентні акції протесту проти планів МВС скоротити штати, повідомляє Газета.ру з посиланням на місцеві ЗМІ та поліцейські профспілки.

«Республіканські роти безпеки» (Compagnie républicaine de sécurité, CRS) у Франції забезпечують порядок на масових заходах. Не маючи за законом права на страйк, бійці французького ЗМОПу вдаються до інших форм протесту: вони відмовляються від прийому їжі, а також у масовому порядку звертаються по лікарняні листи.

В одній з трьох рот CRS Марселя у суботу 29 січня загальні збори ухвалили рішення про початок голодування. На знак солідарності в неділю відмовилися від прийому їжі бійці загону особливого призначення в Страсбурзі. У Перпіньяні рота CRS у повному складі звернулася до медиків із скаргами на здоров’я: наступного дня поліцейські мали забезпечувати безпеку на футбольному матчі. У неділю одразу 50 співробітників узяли лікарняні в одному з марсельних підрозділів.