У центрі Москви проходить мітинг російської опозиції

Декілька сотень людей зібралися в центрі Москви, на Тріумфальній площі, на мітинг російської опозиції на захист 31-ої статті Конституції РФ, яка регламентує право на свободу мітингів і зборів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Москві, місце проведення мітингу оточене співробітниками правоохоронних органів Росії. Зокрема, ділянка між вулицями Перша і Друга Брестська захищена металевою огорожею, а вхід на площу дозволяється лише після перевірки металошукачами.

У центрі площі встановлена імпровізована сцена у вигляді автомобіля «Газель», на якій зараз виступають російські правозахисники й опозиціонери.

Хід мітингу висвітлює велика кількість російських й іноземних журналістів.