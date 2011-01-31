До посольства звернулися 50 українців - хочуть поїхати з Єгипту

До Посольства України у Єгипті з приводу евакуації звернулися близько 50 українців.

Про це повідомив УНІАН речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Протягом сьогоднішнього дня до Посольства України в Єгипті звертаються громадяни України, які знаходяться на консульському обліку, з питаннями щодо можливої евакуації.

У зв’язку із напруженою ситуацією у Каїрі, Александрії та Суеці, МЗС України у терміновому порядку опрацьовує питання евакуації наших співвітчизників, які звернулися до Посольства України в Єгипті.

Українському Посольству у Каїрі доручено підтримувати зв’язок із громадянами України та складати списки бажаючих повернутися на Батьківщину.

Передбачається, що 1 лютого буде виконано чартерний рейс з Каїра до Києва, яким будуть доправлені громадяни України, які звертаються до Посольства України у Єгипті, а також сім’ї українських дипломатів, які працюють в АРЄ.

Водночас, громадяни, які перебувають у Єгипті з туристичною метою і знаходяться переважно у містах Хургада та Шарм-ель-Шейх, до Посольства України з питаннями дострокового повернення на Батьківщину не зверталися.