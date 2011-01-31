Найстаріша мешканка Землі померла в Техасі

Найстаріша мешканка Землі - американка Юніс Сенборн (Eunice Sanborn) - померла в штаті Техас у віці 114 років, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Франс Пресс. За даними близьких, вона пішла з життя в своєму будинку в місті Джексонвілл.

За офіційними даними Сенборн народилася в липні 1896 року, проте її родичі стверджують, що в дані Бюро перепису населення вкралась помилка і насправді довгожителька з`явилася на світ на рік раніше.

Сенборн стала найстарішою мешканкою Землі на початку листопада 2010 року, коли на 115-му році життя на острові Сен-Бартельмі в Антильському архіпелазі померла француженка Ежені Бланшар.

У списку Інституту геронтологічних досліджень США, наступною за віком довгожителькою є американка Бессі Купер (Besse Cooper), яка живе в штаті Теннессі. Вона на 37 днів молодша за свою попередницю.