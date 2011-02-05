Мубарак склав повноваження глави правлячої партії Єгипту
18:59, 05 лютого 2011Світ
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Діючий президент Єгипту Хосні Мубарак, чиєї відставки протягом двох тижнів добивається опозиція, залишив пост генсека правлячої в країні Національно-демократичної партії. Про це повідомляє телеканал Al Jazeera.
Акції протесту супроводжуються зіткненнями супротивниками і прихильниками президента Хосні Мубарака, у яких загинули сотні осіб, а декілька тисяч дістали поранення.
Раніше повідомлялося, що керівництво правлячої Національно-демократичної партії, включаючи сина президента країни Гамаля Мубарака, оголосило про складення з себе повноважень.
Новим генеральним секретарем партії призначений Хоссам Бадраві, який є членом ліберального крила партії.
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