Мубарак склав повноваження глави правлячої партії Єгипту

Діючий президент Єгипту Хосні Мубарак, чиєї відставки протягом двох тижнів добивається опозиція, залишив пост генсека правлячої в країні Національно-демократичної партії. Про це повідомляє телеканал Al Jazeera.

Акції протесту супроводжуються зіткненнями супротивниками і прихильниками президента Хосні Мубарака, у яких загинули сотні осіб, а декілька тисяч дістали поранення.

Раніше повідомлялося, що керівництво правлячої Національно-демократичної партії, включаючи сина президента країни Гамаля Мубарака, оголосило про складення з себе повноважень.

Новим генеральним секретарем партії призначений Хоссам Бадраві, який є членом ліберального крила партії.

«Газета.Ru»